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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция

Кубок Украины

Жеребьевка Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 08.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 ноября состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

В эту стадию турнира пробилось восемь команд - шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги.

"Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Рух", "Александрия", "Верес", "Виктория" и "Буковина".

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Базовая дата четвертьфинальных поединков - 2 апреля 2025 года. Финал турнира запланирован на 14 мая.

Процедура жеребьевки начнется в 10:30. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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