Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция

Сегодня, 8 ноября состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

В эту стадию турнира пробилось восемь команд - шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги.

"Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Рух", "Александрия", "Верес", "Виктория" и "Буковина".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Базовая дата четвертьфинальных поединков - 2 апреля 2025 года. Финал турнира запланирован на 14 мая.

Процедура жеребьевки начнется в 10:30. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ.