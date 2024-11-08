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С кем сыграют гранды? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Базовая дата матчей - 2 апреля 2025 года

С кем сыграют гранды? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

uaf.ua

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В пятницу, 8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

На этой стадии турнира примут участие восемь команд - шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги.

Базовая дата четвертьфинальных поединков - 2 апреля 2025 года.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины-2024/2025

"Буковина" - "Виктория"
"Рух" - "Динамо"
"Верес" - "Полесье"
"Александрия" - "Шахтер"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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