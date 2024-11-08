Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С кем сыграют гранды? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Базовая дата матчей - 2 апреля 2025 года
uaf.ua
В пятницу, 8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25.
На этой стадии турнира примут участие восемь команд - шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги.
Базовая дата четвертьфинальных поединков - 2 апреля 2025 года.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины-2024/2025
"Буковина" - "Виктория"
"Рух" - "Динамо"
"Верес" - "Полесье"
"Александрия" - "Шахтер"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
- Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн