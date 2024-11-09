Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ

Вчера, 8 ноября, УАФ провела жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины в текущем сезоне. Одной из пар стали представители Первой лиги "Буковина" и "Виктория".

Sport.ua сообщает, что согласно регламенту со стадии четвертьфинала матчи должны принимать стадионы, отвечающие требованиям УПЛ. Арена в Черновцах под них не подходит.

В связи с этим руководство "Буковины" обратилось в УАФ с просьбой разрешить сыграть в Черновцах. Клуб мотивирует это тем, что встретятся представители Первой лиги.

В случае отказа "Буковина" имеет запасные варианты места проведения поединка: Львов и Тернополь.

Базовая дата проведения этого матча – 2 апреля 2025 года.

В настоящее время "Буковина" идет на третьем месте группы А Первой лиги, а "Виктория" занимает пятую позицию в группе Б.