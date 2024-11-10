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Директор Буковины: Обратились с письмом-просьбой сыграть ¼ финала в Черновцах. У нас очень много аргументов
Желто-черные ожидают, что им пойдут навстречу
Фото - Буковина
Директор "Буковины" Игорь Наболотный рассказал о возможности проведения поединка с сумской "Викторией" в Черновцах.
“На такой стадии слабых команд уже нет. Все прошедшие в четвертьфинал являются сильными командами. Да, судьба свела нас с таким же представителем Первой лиги, как и мы. То есть две команды Первой лиги будут бороться за путевку в полуфинал. Уверен, что и для нас, и для них жеребьевка приемлема.
В Регламенте проведения Кубка Украины 2024/2025 есть пункт, согласно которому матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, должны проводиться на стадионах 3-й и 4-й категорий УАФ. Наш стадион имеет только 2-ю категорию. Мы уже обратились в Комитет Ассоциации по стадионам и проведении соревнований и в Дирекцию проведения Кубка с письмом-просьбой сыграть в Черновцах. У нас очень много аргументов. Мы провели большой комплекс работ на стадионе: заменили табло, привели в требуемое состояние игровое поле, заменили скамейки запасных, провели ремонт туалетов на арене и других помещений. Этот объем работ приблизил нас к 3-й категории. Я считаю, что при таких условиях, а также с учетом того, что наш регион сейчас безопасен и того фактора, что "Буковина" абсолютно все кубковые поединки этого сезона провела на выезде, могли бы пойти нам навстречу, сделав большой праздник нашим болельщикам".
"У нас есть разрешение от Черновицкой ОВА на присутствие большего количества зрителей по сравнению с другими стадионами, также рядом есть множество разноплановых укрытий, в том числе и на стадионе, которые позволяют нам принимать до 2500 болельщиков. Сегодня далеко не каждый стадион Украины может похвастать тем, что может вместить такое количество болельщиков. Письмо мы уже отправили, теперь ждем какой будет ответ.
Разумеется, рассматриваем варианты ближайших к Черновцам городов с соответствующими стадионами. Таковы являются Тернопольский городской стадион и "Арена Львов". Надеюсь, что нам разрешат хотя бы 1/4 финала сыграть в Черновцах, а в случае прохода в полуфинал будем искать другие варианты. Мы со своей стороны сделаем все необходимые улучшения на арене, необходимые для проведения матча, например, обеспечение работы VAR. Будем пытаться выполнить все необходимое и довести стадион до такого уровня, который беспрепятственно позволил бы провести четвертьфинал Кубка Украины”, – заявил функционер.
Матчи следующего раунда пройдут весной.
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