Директор Буковины: Обратились с письмом-просьбой сыграть ¼ финала в Черновцах. У нас очень много аргументов

Директор "Буковины" Игорь Наболотный рассказал о возможности проведения поединка с сумской "Викторией" в Черновцах.

“На такой стадии слабых команд уже нет. Все прошедшие в четвертьфинал являются сильными командами. Да, судьба свела нас с таким же представителем Первой лиги, как и мы. То есть две команды Первой лиги будут бороться за путевку в полуфинал. Уверен, что и для нас, и для них жеребьевка приемлема.

В Регламенте проведения Кубка Украины 2024/2025 есть пункт, согласно которому матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, должны проводиться на стадионах 3-й и 4-й категорий УАФ. Наш стадион имеет только 2-ю категорию. Мы уже обратились в Комитет Ассоциации по стадионам и проведении соревнований и в Дирекцию проведения Кубка с письмом-просьбой сыграть в Черновцах. У нас очень много аргументов. Мы провели большой комплекс работ на стадионе: заменили табло, привели в требуемое состояние игровое поле, заменили скамейки запасных, провели ремонт туалетов на арене и других помещений. Этот объем работ приблизил нас к 3-й категории. Я считаю, что при таких условиях, а также с учетом того, что наш регион сейчас безопасен и того фактора, что "Буковина" абсолютно все кубковые поединки этого сезона провела на выезде, могли бы пойти нам навстречу, сделав большой праздник нашим болельщикам".