Делегат УАФ получил взятку в размере 2,5 тысяч гривен, - источник

УАФ не так давно отстранила делегата Ассоциации Валерия Лютого от выполнения официальных функций.

По данным комментатора и ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, такое наказание Лютый получил за якобы полученную взятку в матче 2-го раунда Кубка Украины между "Олимпией" Савинцы и "Кремнем" (2:0), где он был официальным делегатом.

Перед игрой делегат указал на недостатки стадиона, в частности, несоблюдение норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия, однако все-таки дал согласие на проведение поединка и не описал проблемы в рапорте матча, за что и получил взятку в размере 2,5 тысяч гривен.

Позже Лютый был вызван на полиграф УАФ, на котором во всем и сознался.

Напомним, в официальном сообщении УАФ сообщалось, что Лютый будет отстранен на 6 месяцев за поведение, которое вредит репутации УАФ; за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – обязанности воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут привести к подозрению в неподобающем поведении.