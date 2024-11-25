Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Делегат УАФ получил взятку в размере 2,5 тысяч гривен, - источник
Дело было в кубковом матче
Фото: із відкритих джерел
УАФ не так давно отстранила делегата Ассоциации Валерия Лютого от выполнения официальных функций.
По данным комментатора и ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, такое наказание Лютый получил за якобы полученную взятку в матче 2-го раунда
Перед игрой делегат указал на недостатки стадиона, в частности, несоблюдение норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия, однако все-таки дал согласие на проведение поединка и не описал проблемы в рапорте матча, за что и получил взятку в размере 2,5 тысяч гривен.
Позже Лютый был вызван на полиграф УАФ, на котором во всем и сознался.
Напомним, в официальном сообщении УАФ сообщалось, что Лютый будет отстранен на 6 месяцев за поведение, которое вредит репутации УАФ; за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – обязанности воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут привести к подозрению в неподобающем поведении.
Популярное сейчас
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- Полесье - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 1