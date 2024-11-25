"Делегат получил 2500 гривен. Но, кто вообще пишет о взятке?!": новые подробности скандала в матче Кубка Украины

Начальник аматорской команды "Олимпия" (Савинцы) Дмитрий Галицкий прокомментировал скандальную информацию об отстранении делегата матча 1-го раунда Кубка Украины с "Кремнем" Валерия Лютого, который якобы получил взятку в размере 2 500 гривен.

Перед игрой Лютый отметил недостатки стадиона, в частности, несоблюдение норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия. В конце концов, он дал согласие на проведение поединка и не описал проблемы в рапорте матча. По данным источника, в подкупе делегат признался на полиграфе, после чего он был отстранен от работы на шесть месяцев.

– Дмитрий Николаевич, сегодня появилась информация, что матч Кубка Украины "Олимпия" – "Кремень" нельзя было проводить на вашем номинально домашнем стадионе "Молодежный" в Полтаве. Это правда?

– Как это – матч нельзя было проводить, если этот стадион получил аттестат и на нем проводятся поединки Первой лиги?

– В "ТаТоТаке" сообщили, что на стадионе нет соблюдения норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия…

– А как тогда там вот прямо сегодня проводили матч СК "Полтава" – "Металлист 1925"?

– А что можете сообщить о том, что якобы делегат УАФ Валерий Лютый от вашего клуба получил взятку в размере 2 500 гривен?

– Смотрите, какая ситуация. Мне также звонили из УАФ, я давал показания по этому моменту. Такой эпизод был, он получил 2 500 грн – это были у него суточные на питание. Ну кто вообще пишет о взятках в размере 2 500 гривен?

Перед игрой приехал Лютый, а также инспектор матча. Мы – любительская команда, он нам указал на недостатки, но матч прошел по расписанию. Я так понимаю, что с этими недостатками можно было проводить игру, потому что на этом стадионе проводятся также матчи Первой лиги.

Исходя из этого, тогда можно не допускать проводить матчи на этом стадионе и СК "Полтава", или как? Аттестат же выдали этому стадиону, правильно?

В итоге Лютый сказал, что тут что-то не так, там некоторые недостатки, на что я ему ответил: "Это любительская команда, мы все исправим и все будет хорошо". Его ответ: "Да, Дмитрий, хорошо, начинаем игру".

Больше ничего не было, ни на что он не намекал.

После игры я подошел к нему и сказал, что мы не кормим, а у нас есть суточные на питание, я отдал 2500 гривен, об этом знают и в УАФ, и об этом все написано.

Он приехал с утра и уехал вечером, вы же понимаете, что ему нужно 2-3 раза поесть. Это реально смешно, что мы дали взятку 2500 гривен. Я еще понимаю, если бы написали, что 250 тысяч гривен, а это несерьезно такие разговоры.