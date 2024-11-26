СМИ раскрыли деталь в деле отстраненного делегата УАФ

Появилась новая важная деталь в деле отстраненного на 6 месяцев делегата УАФ Валерия Лютого, который якобы получил взятку в размере 2 500 гривен перед матчем 1-го раунда Кубка Украины "Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг) (2:0).

Ранее сообщалось, что перед игрой Лютый отметил недостатки стадиона, в частности, несоблюдение норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия. В конце концов, он дал согласие на проведение поединка и не описал проблемы в рапорте матча.

Согласно данным ТаТоТаке, главным основанием для запрета проведения матча на стадионе "Молодежный" в Полтаве было отсутствие у номинальных хозяев поля (ФК "Олимпия") официального разрешения от военной администрации Полтавской области. Без этого документа проведение матчей такого уровня невозможно. О чем не мог не знать делегат УАФ.

Интересно, что накануне начальник "Олимпии" Дмитрий Галицкий заявил, что данный стадион является аттестованным для проведения игр Первой лиги. Также по его словам, 2 500 гривен - это были суточные на питание.