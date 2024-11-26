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СМИ раскрыли деталь в деле отстраненного делегата УАФ

Кубок Украины

Валерий Лютый якобы получил взятку в размере 2 500 гривен

СМИ раскрыли деталь в деле отстраненного делегата УАФ

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Новина українською

Появилась новая важная деталь в деле отстраненного на 6 месяцев делегата УАФ Валерия Лютого, который якобы получил взятку в размере 2 500 гривен перед матчем 1-го раунда Кубка Украины "Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг) (2:0).

Ранее сообщалось, что перед игрой Лютый отметил недостатки стадиона, в частности, несоблюдение норм безопасности и ненадлежащее состояние укрытия. В конце концов, он дал согласие на проведение поединка и не описал проблемы в рапорте матча.

Согласно данным ТаТоТаке, главным основанием для запрета проведения матча на стадионе "Молодежный" в Полтаве было отсутствие у номинальных хозяев поля (ФК "Олимпия") официального разрешения от военной администрации Полтавской области. Без этого документа проведение матчей такого уровня невозможно. О чем не мог не знать делегат УАФ.

Интересно, что накануне начальник "Олимпии" Дмитрий Галицкий заявил, что данный стадион является аттестованным для проведения игр Первой лиги. Также по его словам, 2 500 гривен - это были суточные на питание.

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Кремень (Кременчуг) Олимпия (Савинцы) ТаТоТаке УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
26.11.2024 в 14:33
Сначала вылели на человека помои, а потом даже не извинились
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Комментарии 4
Gudvin85 (Киев)
26.11.2024 в 14:33
Сначала вылели на человека помои, а потом даже не извинились
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Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 12:40
2500 гривень -- взятка ? Тоді що це ???!!! Зарплати керівництва УАФ за листопад 2022 року Лучано Лучі (глава Комітету арбітрів УАФ) – 675 тисяч гривень;Франческо Баранка (глава Комітету етики та чесної гри УАФ) – 471 тисяча гривень;Нікола Ріццолі (куратор підготовки українських арбітрів) – 376 тисяч гривень;Олексій Михайличенко (віце-президент) – 376 тисяч гривень;Юрій Записоцький (генеральний секретар УАФ) – 268 тисяч гривень;Алан Плієв (віце-президент УАФ на громадських засадах) – 266 тисяч гривень;Вадим Костюченко (віце-президент УАФ) – 226 тисяч гривень;Анатолій Дем’яненко (віце-президент УАФ) – 225 тисяч гривень;Олег Блохін (віце-президент УАФ) – 172 тисячі гривень;Ігор Бєланов (віце-президент УАФ) – 125 тисяч гривень.Зарплати деяких тренерів за листопад 2022 року: Олександр Петраков (головний тренер національної збірної України) – 435 тисяч гривень;Луїс Кортес (головний тренер жіночої національної збірної України) – 612 тисяч гривень.Також було оприлюднено інформацію про зарплати співробітників УАФ Маркетинг за листопад 2021 року. Олег Шкреба (працівник УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 84 тисячі гривень тисяч гривень;Роман Волинець (генеральний директор УАФ Маркетинг) – 1 мільйон 169 тисяч гривень.На додаток до цього деякі працівники УАФ, які за інформацією ЗМІ, насправді виконують функції охорони президента УАФ Андрія Павелка, сумарно на місяць отримують 650 тисяч гривень.
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Просто Квашин (Харків)
26.11.2024 в 12:41
Нині ці "зарплати " -- вищі в 2-3 рази !!!
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Gudvin85 (Киев)
26.11.2024 в 14:35
Быстро ты переобулся, а в прошлой статье было все наоборот.
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