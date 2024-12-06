Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комиссия УАФ проинспектировала черновицкий стадион на соответствие требованиям УПЛ
Клубу есть над чем работать в инфраструктурных вопросах
Фото: ФК Буковина
В апреле 2025 года состоится ¼ финала Кубка Украины по футболу, а "Буковина" будет принимать "Викторию".
С проведением матча в Черновцах возникли проблемы, потому что местный стадион не отвечает требованиям УПЛ. Согласно Регламенту, четвертьфиналы должны проходить только на аренах такого уровня. Но руководство просит сделать исключение, отмечая, что за исключением подогрева поля и искусственного освещения все остальное будет отвечать требованиям.
В Черновцах побывала рабочая комиссия, проведшая инспекцию спортивной арены. Скоро "Буковина" получит официальное письмо от УАФ с перечнем недостатков и конкретными датами их устранения. Только после выполнения работ организаторы сообщат об окончательном решении.
Популярное сейчас
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны оценки Забарного в матче против Тоттенхэма
- Жребий брошен. Сформировались группы Клубного чемпионата мира
- Кейн высказался о жеребьевке Клубного чемпионата мира
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Тренер Полесья U-19 Литовченко получил 5 матчей дисквалификации за удар лайнсмена в шею