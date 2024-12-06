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Комиссия УАФ проинспектировала черновицкий стадион на соответствие требованиям УПЛ

Кубок Украины
Обновлено

Клубу есть над чем работать в инфраструктурных вопросах

Комиссия УАФ проинспектировала черновицкий стадион на соответствие требованиям УПЛ

Фото: ФК Буковина

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В апреле 2025 года состоится ¼ финала Кубка Украины по футболу, а "Буковина" будет принимать "Викторию".

С проведением матча в Черновцах возникли проблемы, потому что местный стадион не отвечает требованиям УПЛ. Согласно Регламенту, четвертьфиналы должны проходить только на аренах такого уровня. Но руководство просит сделать исключение, отмечая, что за исключением подогрева поля и искусственного освещения все остальное будет отвечать требованиям.

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В Черновцах побывала рабочая комиссия, проведшая инспекцию спортивной арены. Скоро "Буковина" получит официальное письмо от УАФ с перечнем недостатков и конкретными датами их устранения. Только после выполнения работ организаторы сообщат об окончательном решении.

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Буковина (Черновцы)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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