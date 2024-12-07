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"Это было чистое безумие": Сидорчук вспомнил памятный матч против Шахтера

Кубок Украины
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Украинец дал интервью бельгийскому изданию Nieuwsblad

"Это было чистое безумие": Сидорчук вспомнил памятный матч против Шахтера

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший капитан киевского "Динамо", выступающий в "Вестерло" Сергей Сидорчук, вспомнил один из финалов Кубка Украины.

“Кубок – это способ написать историю маленького клуба. Тот, кто сможет это сделать, запомнится на всю жизнь. В истории кубковых выступлений по-особому мне запомнилась моя вторая кубковая победа с "Динамо" (КУ 2014/15, – прим.). Финал мы играли на своем стадионе против донецкого "Шахтера", нашего главного конкурента".

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“Все дошло до серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, – прим.). Мы проигрывали в этой серии 0:2, но сумели победить со счетом 5:4. Когда я вспоминаю этот момент, у меня до сих пор мурашки по коже. Это было чистое безумие”, – вспоминает Сидорчук.

В текущем сезоне Сергей 6 раз появился на поле в футболке "Вестерло".

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Источник:
Dynamo.kiev.ua, Nieuwsblad.be
Опубликовал: Александр Симченко
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