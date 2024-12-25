Не все потеряно. В клубе Первой лиги рассказали о степени готовности стадиона к матчу 1/4 финала Кубка

Директор "Буковины" Игорь Наболотный сообщил о том, что в клуб поступило официальное письмо из Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ, представители которого несколько недель назад проинспектировали стадион в Черновцах, на котором 2 апреля 2025 года состоится поединок в рамках четвертьфинала Кубка Украины "Буковина" - "Виктория".

"Есть довольно существенные замечания, однако еще хватает времени, чтобы до 1 марта 2025 года, когда снова приедет комиссия из Киева, избавиться от всех недостатков. В частности, следует оборудовать всем необходимым места для журналистов, чтобы у них была возможность оперативно передать информацию, также позаботимся, чтобы более комфортной была судейская комната.

Кстати, на четвертьфинальных кубковых матчах не обязательна система ВАР, поэтому пока обойдемся без установки дополнительного оборудования. Хотя, конечно, если "Буковина" ставит себе цель выступать в УПЛ, то надо приложить усилия, чтобы стадион в Черновцах как можно скорее отвечал требованиям сегодняшнего дня. Времени на раскачку нет.

Сейчас мы взялись за конкретизацию плана выполнения работ в ближайшие два месяца на стадионе и надеюсь, что 2 апреля сможем принять в Черновцах кубковый четвертьфинал: "Буковина" - "Виктория“, - подытожил Наболотный.