"Очень странная история с отравлением игроков Шахтера", - Гатауллин вспомнил, как в 1996 Нива прошла горняков в полуфинале Кубка

Глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин вспомнил о том, как в сезоне 1995/96 местная "Нива" в полуфинале Кубка Украины обыграла в серии пенальти " Шахтер " (0:0, 3:0 по пен.).

— О якобы отравлении игроков "Шахтер"а перед кубковой игрой 1996 года в Виннице. Почему решили перенести этот матч на следующий день? Какие эмоции испытывали руководители клуба "Нива" и игроки?

– Это была очень странная история. В день матча мне позвонили по телефону и сказали, что игроки "Шахтера", проживавшие в винницкой гостинице "Южный Буг", поехали сдавать анализы в инфекционную больницу. Сказали, что у них отравление. Такова была ситуация.

Вечером, когда матч должен был начаться, в Винницу частным самолетом прилетел губернатор Донецкой области Владимир Щербань и все руководство этой области. Также из Киева приехал глава ФФУ Виктор Банников.

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Помню, что решение принималось в судейской комнате. Банников попросил всех руководителей выйти – и Дмитрия Дворкиса, и дончан. Там остались только первый вице-президент "Шахтера" Равиль Сафиуллин, я, сам Банников и судейская бригада. В ходе обсуждения искали разумный компромисс. В итоге решили не откладывать матч надолго, а сыграть его на следующий день.

— Вы участвовали в многотысячном праздничном параде после победы над "Шахтером"?

– Нет, потому что был занят по работе. У него была задача встретить и провести судей и инспекторов матча, заботился об их питании.

— Насколько победа над "горняками" и этот парад стали знаковыми событиями для города и области?

— Очень знаковым. Так как такое в Виннице было только один раз. И навсегда вошло в историю. Футбольный клуб среднего областного центра впервые вышел в еврокубки – это для 90-х годов было фантастикой!

- Как руководство Украины (президент Кучма, премьер и глава федерации Пустовойтенко и другие) восприняли этот прорыв "Нивы"? Были ли попытки помочь вам со спонсорами, особенно под еврокубками?

— Думаю, что на наш успех тогдашний президент Украины Леонид Кучма отреагировал без особых эмоций. А Валерий Пустовойтенко, тогда бывший президент Федерации футбола Украины, нам пожелал дальнейших успехов. Он также предоставил нам спонсора, который помог немного – и финансово, и формой, и мячами. Кто это был, я не могу говорить. Но это был сильный партнер.