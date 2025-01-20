Гендир Оболони: В УАФ не с кем разговаривать. У нас все подводится под то, что клубы – никто и ничто

Генеральный директор " Оболони " Александр Ризниченко прокомментировал наложенный от него штраф от УАФ в размере 25 тысяч гривен от УАФ за неэтичное поведение после матча с "Вересом" (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

- А что можно комментировать? Вы же знаете, как у нас работают. В кубковом матче против "Вереса" арбитром был Соловьян, он за этот матч получил оценку два. Конечно, мы были недовольны его работой.

Я подошел к Соловьяну пообщаться, взял планшет, показал ему моменты, где, по нашему мнению, были грубые ошибки. Тем более на последних минутах он должен был поставить стопроцентный пенальти.

Но все разрисовали так, будто я себя вел некорректно и так далее.

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- Вы не согласны с наказанием и с тем, что вас вообще обвиняют?

- Ну, как я могу соглашаться с наказанием? Извините, арбитр получает за свою работу двойку. Значит, он работу выполнил некачественно. Как мы можем быть довольны? Тем более мы оплачиваем работу этих арбитров. Мы должны молчать и благодарить их за то, что они так выполняют свою работу? Это нелогично.

А делегаты там понаписали, будто я в грубой форме общался. Да, я был эмоциональным, но никого не оскорблял. Я говорил взвешенные вещи.

- Будете подавать апелляцию на это решение КДК?

- Да там не с кем разговаривать. У нас не с кем разговаривать. Извините, у нас все подводится под то, что клубы – никто и ничто.

- Была информация, что в декабре клубы УПЛ должны были собраться вместе с руководством лиги и руководством УАФ для обсуждения состояния судейства в чемпионате. Была ли эта встреча?

- Нет, такого собрания не было, но сейчас вроде планируется такая 29 января.

- Там и планируете выразить свое недовольство?

- Учитывая то, что происходит, у меня нет надежды на то, что что-то изменится, если мы будем выражать недовольство. Мы пишем официальные письма на Комитет арбитров, объясняем, с чем не согласны. Но, к сожалению, ответа от комитета никак не получим. Письма идут только в одно направление.

Это еще раз говорит, что клубы у нас только для одного. Вот там, где надо заплатить. Тут да, здесь нас вытрясут, чтобы клубы рассчитались. А чтобы дать оценку работы, официально дать ответ клубам – этого мы никогда не получаем.