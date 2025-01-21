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УАФ хочет изменить формат Кубка Украины и дизайн самого трофея
Такие предложения были внесены на Исполкоме УАФ
Фото: УАФ
21 января состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором было принято ряд решений:
— поручить Дирекции по подготовке и проведению Кубка Украины по футболу обработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения новых форматов проведения Кубка Украины по футболу в сезоне-2025/2026, а администрации УАФ — обработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения нового дизайна переходного приза "Кубок Украины по футболу";
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- утвердить Концепцию усовершенствования системы подготовки футбольных арбитров для проведения соревнований по футболу в Украине на 2025-2028 годы и Положение об Академии футбольных арбитров Украинской ассоциации футбола;
- Утвердить новую рабочую программу "С"-диплом УАФ. Сменить название "Центр лицензирования УАФ" на "Центр футбольного образования и лидерства". Назначить руководителем проекта по реформированию Оксану Лесик.
- Утвердить финансовую смету УАФ и согласовать финансовый бюджет ООО "УАФ Маркетинг" на 2025 год.
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