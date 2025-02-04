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Лужный: Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. Надо что-то менять
Будет ли реорганизация?
Глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный обосновал необходимость реформы розыгрыша Кубка Украины.
“Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. И даже машина так долго не ездит. Надо что-то менять, усовершенствовать, чтобы идти в ногу со временем. Каким будет новый формат – неизвестно. Впереди длительная работа в комитетах, анализ всех возможных форматов”.
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“Далее – ознакомление с этими форматами клубов, чтобы услышать их мнение. И когда выйдем на какие-то финальные версии, передадим их УАФ для окончательного рассмотрения и утверждения”, – сказал Олег Романович.
Нынешний формат предусматривает участие всех профессиональных команд Украины и финалистов Кубка среди любителей (в некоторых розыгрышах также включали полуфиналистов).
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