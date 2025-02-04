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Лужный: Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. Надо что-то менять

Кубок Украины
Обновлено

Будет ли реорганизация?

Лужный: Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. Надо что-то менять

Новина українською

Глава Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный обосновал необходимость реформы розыгрыша Кубка Украины.

“Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. И даже машина так долго не ездит. Надо что-то менять, усовершенствовать, чтобы идти в ногу со временем. Каким будет новый формат – неизвестно. Впереди длительная работа в комитетах, анализ всех возможных форматов”.

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“Далее – ознакомление с этими форматами клубов, чтобы услышать их мнение. И когда выйдем на какие-то финальные версии, передадим их УАФ для окончательного рассмотрения и утверждения”, – сказал Олег Романович.

Нынешний формат предусматривает участие всех профессиональных команд Украины и финалистов Кубка среди любителей (в некоторых розыгрышах также включали полуфиналистов).

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Олег Лужный Кубок Украины
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
04.02.2025 в 07:51
Питання - нахрена?
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
04.02.2025 в 07:51
Питання - нахрена?
Ответить
0
0

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