  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Группы или сложный формат плей-офф - увидим": Павлов высказался по поводу возможных изменений в кубке
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Группы или сложный формат плей-офф - увидим": Павлов высказался по поводу возможных изменений в кубке

Кубок Украины
Обновлено

Специалист хотел бы больше матчей для представителей ПФЛ и любителей

"Группы или сложный формат плей-офф - увидим": Павлов высказался по поводу возможных изменений в кубке

Новина українською

Известный украинский тренер Николай Павлов обосновал необходимость реформы розыгрыша Кубка Украины.

“Клубам УПЛ матчей хватает, тем временем клубы Первой, Второй и даже Любительской лиг хотят больше времени проводить в розыгрыше национального кубка. Сейчас есть предварительный этап, на котором команда сыграла один матч, проиграла – и на этом участие в кубке для нее закончилось. А сами соревнования длятся почти год”.

Читайте такжеМиллион Павлову. Тренер вспомнил разговор Бабаева с Дыминским

“Думаю, специалисты будут искать такой формат, что позволит командам сыграть больше матчей именно на предварительных этапах. Будут ли это группы, или какой-то сложный формат плей-офф – увидим”, – сказал бывший наставник “Ворсклы”.

В текущем сезоне оба представителя Любительской лиги – "Николаев" и "Олимпия" – смогли пройти два предварительных раунда и остановились всего в шаге от ⅛ финала.

По теме
yellow-arrow
Лужный: Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. Надо что-то менять
yellow-arrow
УАФ хочет изменить формат Кубка Украины и дизайн самого трофея
yellow-arrow
Гендир Оболони: В УАФ не с кем разговаривать. У нас все подводится под то, что клубы – никто и ничто
Николай Павлов Кубок Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости