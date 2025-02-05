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"Группы или сложный формат плей-офф - увидим": Павлов высказался по поводу возможных изменений в кубке
Специалист хотел бы больше матчей для представителей ПФЛ и любителей
Известный украинский тренер Николай Павлов обосновал необходимость реформы розыгрыша Кубка Украины.
“Клубам УПЛ матчей хватает, тем временем клубы Первой, Второй и даже Любительской лиг хотят больше времени проводить в розыгрыше национального кубка. Сейчас есть предварительный этап, на котором команда сыграла один матч, проиграла – и на этом участие в кубке для нее закончилось. А сами соревнования длятся почти год”.
“Думаю, специалисты будут искать такой формат, что позволит командам сыграть больше матчей именно на предварительных этапах. Будут ли это группы, или какой-то сложный формат плей-офф – увидим”, – сказал бывший наставник “Ворсклы”.
В текущем сезоне оба представителя Любительской лиги – "Николаев" и "Олимпия" – смогли пройти два предварительных раунда и остановились всего в шаге от ⅛ финала.
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