Акценты.  Кубок Украины, которого не будет

На заседании Исполкома УАФ было принято решение: поручить Дирекции по подготовке и проведению Кубка Украины по футболу обработать и предоставить на рассмотрение исполнительному комитету предложения новых форматов проведения Кубка в сезоне-2025/2026.

Вы знаете, на эту тему в свое время мною уже было сказано достаточно. О том, какой Кубок был бы интереснее зрителю и почему. И кое-какие из этих мыслей потом даже были частично реализованы, но скорее в виде эксперимента. Не льщу себя надеждой, что кто-то из Дирекции взял это отсюда, да и тогу пророка примерять не собираюсь.

Все это очевидно, лежит на поверхности и витает в воздухе. Так же, как и некоторые особенности формата Лиги наций, перекликающиеся с давнишними предложениями блога в статье об Идеальном чемпионате мира. Для этого достаточно мыслить логически и руководствоваться интересами любителя футбола.

Прежде всего нужно разобраться с отношением к предмету разговора. Мы видим Кубок самодостаточным турниром, который призван повысить интерес к нашим внутренним соревнованиям? Или второстепенным - который проводится для отчетности, потому что так принято, и по остаточному принципу?

Если второе, то на этом можно разговор и окончить. Чиновники все равно все обтяпают так, как удобнее и выгоднее им, арбитрам и, в самом лучшем случае, самим футболистам. Если же предположить все-таки первое, то во главу угла нужно поставить интересность состязания для зрителей и болельщиков.

Кубок, как таковой, интересен зрителю тем, что проводится по системе на выбывание - когда все решается здесь и сейчас. Поэтому любые попытки увеличить количество матчей за счет предварительных групповых турниров должны быть отметены уже с порога - исключительно плей-офф!

Также осмелюсь заявить, что в масштабах национального Кубка на любых его этапах излишни двухматчевые раунды. Любая фора, достигнутая одной из команд пары в первой игре, автоматически снижает интерес к ответной. А солидная фора фаворита превращает “ответку” в пустую формальность. Поэтому только здесь и только сейчас!

Кому-нибудь из вас жутко интересно наблюдать в условной ⅛ финала схватку “Динамо” с “Шахтером”, а параллельно - поединок между командами из низших лиг? Помните о том, что в следующем раунде это чревато явным неравенством сил и абсолютной предсказуемостью исхода. Поэтому только уровневые корзины!

Но наш подслеповатый жребий имеет обыкновение любезно подсовывать фаворитам турнира, скажем так, наименее сложных соперников. Что тут сделаешь? Я скажу вам: отказаться от жребия, перейдя на универсальную схему определения пар команд. Но о ней позже и ниже.

Кто-нибудь всенепременно возразит: ни в коем разе! Ведь жребий - одна из неотъемлемых черт Кубка, которая и вызывает к нему особый интерес. Не спорю, в процессе жеребьевки это именно так. Но как же часто нас разочаровывали ее результаты! А схема исключает такую возможность начисто.

Следует помнить о том, что Кубок Украины - это не только титул для его обладателя, но и путевка в Европу, где он будет представлять страну. Поэтому последний должен быть отобран, как действительно Лучшая команда данного турнира, а фактор случайности должен быть сведен к минимуму, начиная с самого раннего этапа.

Поэтому никакого популизма! В таком соревновании должны участвовать только профессиональные команды. Ведь мы говорим об официальном титульном турнире, а не о фестивале футбола, где свои силы могут попробовать все желающие. И любое сравнение с благополучными футбольными державами сейчас тут неуместно.

Престижность турнира начинается с его самоуважения. Участие в Кубке нужно заслужить. Поэтому, если взять за основу нынешний сезон с его количеством команд в профессиональных лигах, то розыгрыш Кубка в идеале (максимум интереса для зрителя) выглядит таким. В соревновании участвуют 48 лучших команд страны.

Кубок начинается Предварительным раундом. В нем 16 лучших команд Второй лиги противостоят 16 командам Первой лиги (на сегодня, это все в ней кроме “глухих” аутсайдеров и снявшихся). Победители раунда в 1/16 финала встречаются с 16 командами УПЛ. Естественно, при строгом соблюдении правила двух корзин.

В ⅛ финала, четвертьфиналах и полуфиналах пары формируются по этому же принципу. Причем, обе корзины комплектуются на основании текущего рейтинга команд на момент жеребьевки… То есть, простите, на момент определения пар по универсальной схеме.

Что она собой представляет? В Предварительном раунде (ПР) лучшая на тот момент команда Первой лиги встречается с лучшей командой Второй лиги, вторая команда рейтинга Первой лиги со второй командой рейтинга Второй лиги, и так далее. В 1/16 финала - лидер рейтинга УПЛ играет с победителем первой пары ПР, и так далее.

И так - до самого финала. Что обеспечивает нам данная схема? Во-первых, плюс-минус равноценную разницу в рейтинге соперников в каждой из пар (понятно, что она будет смещаться, но за счет прохода андердогов, а он будет ценен уже сам по себе). Во-вторых, однозначный рост интереса к турниру - от раунда к раунду.

Ведь если в следующий раунд прошли все фавориты, стало быть, он будет в разы круче уже по определению. А если кого-то из них удалось выбить, то уступающий ему в рейтинге, но прошедший его андердог уже заслуживает уважения и пристального внимания: это вам не соседа по низшей лиге переплюнуть. Тем любопытнее.

Изначальное неравенство по принципу корзин должно компенсироваться преимуществом своего поля для команд с худшим рейтингом. То есть, андердоги всегда должны играть исключительно на своем поле! Начиная с Предварительного раунда и вплоть до самого финала включительно.

Если ты котируешься выше, то будь любезен играть всегда на выезде. Это и есть своего рода справедливость: приоритет слабых. Ты ведь и так сильнее, давай - доказывай, какая тебе разница, где именно? А команда с условного хутора Козюльки будет играть дома всегда. Вопрос лишь в том, как долго.

Существует чисто теоретический вариант, что за счет этих родных стен Кубок может выиграть футбольная “Золушка”. Но, во-первых, вот вам и альтернатива удачному жребию, причем куда более привлекательная. Во-вторых, фактор чужого поля уже давно никого не смущает. А в-третьих, какая разница, кому в Европе позориться?

Согласен, перегнул палку, но самую малость: наш футбол сегодня именно что выживает. Да и вообще, пора мне просыпаться. Этого не будет, потому что не будет никогда. Вы уж простите старика за невинную утопию. За эти влажные мечты о том, каким мог быть наш Кубок, если бы его организаторы заботились о зрителе.

Фото: УАФ