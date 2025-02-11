Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали

Владимир Ковалюк считает, что у его подопечных был шанс обыграть "Буковину" в ⅛ финала национального кубка (0:1). Клуб из Городенки пропустил единственный гол на 88-й минуте.

“Уровень Второй лиги, особенно нашей группы А, достаточно приличный, ведь многие команды примерно одинаковы по силе. И это доказывает турнирная таблица. Всегда хочется ставить максимальные задания во всех турнирах, в которых мы участвуем. Но мы понимаем, что Кубок Украины – это турнир, в котором играют клубы УПЛ и понятно, что шансы выиграть трофей ничтожны. Но мы всегда мечтали устроить нашим болельщикам футбольный праздник. И я считаю, что нам это удалось. К нам приехала команда УПЛ "Ингулец" и это впервые в истории нашего городка! Для зрителей – это был большой праздник. И мы еще обыграли их!”

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“Далее, когда получили в соперники “Буковину”, было двоякое чувство. С одной стороны, это сильная команда, флагман Первой лиги, ставящий задачу выхода в УПЛ. А с другой – у нас был шанс пробиться дальше. Мы дали неплохой бой и очень неприятно пропускать решающие мячи в конце игры. Жаль, что на минорной ноте завершили турнир, но это достойный результат. Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала, что "Буковина" сыграет с "Викторией", то пришло ощущение, что мы где-то недоработали. А ведь аппетит приходит во время еды. Мы единственная команда Второй лиги, которая пробилась в 1/8 финала в текущем сезоне”, – подчеркнул специалист.

После 12 туров группы А команда из Ивано-Франковской области делит первую строчку с дублем "Руха", набрав 26 очков.