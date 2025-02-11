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"Новый формат, новый трофей и новое дыхание", - генсек УАФ анонсировал изменения в Кубке Украины

Кубок Украины

Турнир ждут изменения

"Новый формат, новый трофей и новое дыхание", - генсек УАФ анонсировал изменения в Кубке Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал о планах по реорганизации Кубка Украины.

"Важный нюанс – это реформа Кубка Украины. На одном из предыдущих исполкомов этот вопрос был проработан. Скажем так, три пункта: новый формат, новый трофей и новое дыхание.

Мы хотим перезапустить Кубок Украины, который за последние годы несколько потерял, возможно, привлекательность для болельщиков, спонсоров.

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Поэтому сейчас создана рабочая группа с участием представителей клубов, прорабатываются новые форматы соревнований, прорабатывается дизайн нового трофея, новые подходы к этому.

Надеемся, что после презентации этого турнира, после согласования со всеми клубами, мы действительно сможем вдохнуть новую жизнь, сделать этот турнир действительно интересным, привлекательным и привлечь к нему зрительский интерес", – сказал Грищенко.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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