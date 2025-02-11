Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Новый формат, новый трофей и новое дыхание", - генсек УАФ анонсировал изменения в Кубке Украины
Турнир ждут изменения
Фото: УАФ
Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал о планах по реорганизации
"Важный нюанс – это реформа Кубка Украины. На одном из предыдущих исполкомов этот вопрос был проработан. Скажем так, три пункта: новый формат, новый трофей и новое дыхание.
Мы хотим перезапустить Кубок Украины, который за последние годы несколько потерял, возможно, привлекательность для болельщиков, спонсоров.
Поэтому сейчас создана рабочая группа с участием представителей клубов, прорабатываются новые форматы соревнований, прорабатывается дизайн нового трофея, новые подходы к этому.
Надеемся, что после презентации этого турнира, после согласования со всеми клубами, мы действительно сможем вдохнуть новую жизнь, сделать этот турнир действительно интересным, привлекательным и привлечь к нему зрительский интерес", – сказал Грищенко.
Популярное сейчас
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
- "Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти
- Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи