Стало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория

Поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Буковина" - "Виктория" состоится 2 апреля в Черновцах, сообщает Sport.ua.

У представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона "желто-черных" по подготовке арены.

Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что "Буковина" сможет сыграть с "Викторией" дома.