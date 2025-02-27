Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория
У Комитета по стадионам УАФ были замечания к арене в Черновцах
Фото: ФК Буковина
Поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Буковина" - "Виктория" состоится 2 апреля в Черновцах, сообщает Sport.ua.
У представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона "желто-черных" по подготовке арены.
Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что "Буковина" сможет сыграть с "Викторией" дома.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом
- Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000