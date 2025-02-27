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Стало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория

Кубок Украины

У Комитета по стадионам УАФ были замечания к арене в Черновцах

Стало известно, где состоится кубковый матч Буковина - Виктория

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Поединок 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Буковина" - "Виктория" состоится 2 апреля в Черновцах, сообщает Sport.ua.

У представителей Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ были замечания к руководству стадиона "желто-черных" по подготовке арены.

Были четко определены сроки для устранения недостатков. Поскольку в Черновцах успешно справились с выполнением работ, было принято решение, что "Буковина" сможет сыграть с "Викторией" дома.

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Акценты.  Кубок Украины, которого не будет
Буковина (Черновцы) Виктория (Сумы)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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