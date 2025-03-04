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УАФ утвердила место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2024/2025

Кубок Украины

Матч состоится в Житомире

УАФ утвердила место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2024/2025

Фото: УАФ

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Исполком УАФ определил место проведения финального матча Кубка Украины сезона 2024/2025.

Решающий поединок за трофей намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомира.

О времени начала игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Напомним, что борьбу за трофей продолжают "Виктория", "Буковина", "Верес", "Полесье", "Шахтер", "Александрия", "Рух" и "Динамо".

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Буковина (Черновцы) Кубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы) УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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