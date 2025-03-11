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Буковина официально определилась с местом проведения кубкового матча с Викторией

Кубок Украины
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Поединок состоится 1 апреля

Буковина официально определилась с местом проведения кубкового матча с Викторией

Фото: ФК Буковина

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Матч 1/4 финала Кубка Украины "Буковина" - "Виктория" состоится во вторник, 1 апреля и начнется в 13:00.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе "Буковина", сообщает пресс-служба "желто-черных".

В этой стадии также состоятся следующие матчи: "Александрия" – "Шахтер", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Полесье".

Напомним, ранее представители Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ высказывали замечания к руководству стадиона "Буковины" относительно подготовки арены. Однако в Черновцах успешно справились с выполнением необходимых работ.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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