Буковина официально определилась с местом проведения кубкового матча с Викторией

Матч 1/4 финала Кубка Украины "Буковина" - "Виктория" состоится во вторник, 1 апреля и начнется в 13:00.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе "Буковина", сообщает пресс-служба "желто-черных".

В этой стадии также состоятся следующие матчи: "Александрия" – "Шахтер", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Полесье".

Напомним, ранее представители Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ высказывали замечания к руководству стадиона "Буковины" относительно подготовки арены. Однако в Черновцах успешно справились с выполнением необходимых работ.