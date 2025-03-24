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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 1-2 апреля
Фото: пресс-служба УАФ
Дирекция по проведению
Кубок Украины-2024/2025. 1/4 финала
01.04.2025
"Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы). Черновцы. Стадион "Буковина". 13:00
02.04.2025
"Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк). Александрия. КСК "НИКА". 14:00
"Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00
"Верес" (Ровно) - "Полесье" (Житомир). Ровно. Стадион "Авангард". 18:00
Напомним, что финальный матч состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомира. О времени начала игры будет сообщено дополнительно.
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