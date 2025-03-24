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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Матчи пройдут 1-2 апреля

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала турнира сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. 1/4 финала

01.04.2025

"Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы). Черновцы. Стадион "Буковина". 13:00

02.04.2025

"Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк). Александрия. КСК "НИКА". 14:00

"Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00

"Верес" (Ровно) - "Полесье" (Житомир). Ровно. Стадион "Авангард". 18:00

Напомним, что финальный матч состоится 14 мая на Центральном стадионе города Житомира. О времени начала игры будет сообщено дополнительно.

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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