В Буковине рассказали, как устранили неполадки на стадионе перед матчем Кубка Украины

Проведение матча 1/4 финала Кубка Украины "Буковина" - "Виктория" в Черновцах было под вопросом, так как стадион не соответствовал регламентным требованиям.

Директор "желто-черных" Игорь Наболотный рассказал, какие вызовы стояли перед клубом и как удалось исправить все недостатки, а также о том, как идет подготовка к историческому кубковому поединку, который состоится 1 апреля.

- Как вы знаете, согласно Регламенту матчи, начиная со стадии 1/4 финала Кубка Украины, должны проводиться на стадионах, которые соответствуют нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории. Наш стадион сейчас имеет 2-ю категорию, поэтому, согласно Регламенту Кубка Украины, "Буковина" не имела права проводить этот матч в Черновцах. Но мы обратились в Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ с официальным письмом-просьбой сделать исключение из правил и разрешить проведение поединка на стадионе "Буковина". Тем более, все четыре предыдущие кубковые встречи нам "повезло" сыграть на выезде, и регион наш является безопасным. Кроме этого, жребий свел нас с командой, которая также представляет Первую лигу, поэтому никаких проблем с категорийностью не должно было бы быть. В конце концов, после нашего обращения в Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ к нам приехала рабочая комиссия, которая проинспектировала стадион и по итогам проверки отметила замечания и дала рекомендации по работе над всеми недостатками и проблемами, установив конкретные сроки для их устранения.

- Расскажите подробнее, какие это были замечания и какие рекомендации?

- Замечания были в основном технические: дооборудовать комнату для арбитров соответствующей мебелью и оборудованием и т.д., также мы должны были обеспечить туалетом комнату допинг-контроля и дооборудовать комнату, где у нас находятся оборудование для проведения трансляций и управления табло, дикторы. Также мы должны были дооборудовать места для журналистов, то есть оснастить эти места всем необходимым для журналистской работы - столами, розетками и тому подобное. Конечно, также сделать косметический ремонт в помещениях. А еще рекомендовали заменить игровые ворота. Был ряд незначительных недостатков, которые мы также устранили.

- Сложным ли был процесс коммуникации с УАФ? С пониманием относились к тому, что "Буковина" стремится провести этот поединок в Черновцах?

- Вообще никаких проблем не было! УАФ открыто и с большим пониманием относилась к нам. Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ постоянно шел нам навстречу и помогал во всех вопросах, которые возникали. Мы были на постоянном контакте с ними, коммуницировали и отчитывались о результатах нашей работы, а также информировали о том, что еще планируем сделать. Никаких проблем в коммуникации не было.

- За какой период клубу удалось исправить все недостатки? Много ли это заняло времени?

- В рекомендациях был указан конкретный период. Мы должны были устранить все недостатки до 1 марта. Но мы все сделать заблаговременно: уже к середине февраля отправили видео- и фотофиксацию всех изменений. Поэтому все необходимые недостатки нам удалось исправить до середины февраля.

- Кроме непосредственно исправления указанных недостатков, сейчас ведется активная подготовка самого стадиона "Буковина" к матчу. Расскажите об этой подготовке и на чем сейчас акцентируется внимание?

- Как обычно, перед стартом сезона, особенно весной, мы проводим все подготовительные работы, в частности фасадные работы. Ремонтируем помещения, раздевалки, проверяем водоснабжение и электроснабжение. Мы всегда проводим такой комплекс работ, чтобы болельщики чувствовали себя как можно комфортнее на стадионе.

- До кубкового противостояния с "Викторией" осталась неделя. По вашему мнению, в каком состоянии сейчас находится поле, какое его качество?

- Поле, как для такого периода, находится в достаточно хорошем состоянии. В течение недели агрономы еще будут работать над полем и осуществят всю необходимую работу. Не способствуют нам немного погодные условия, потому что прогнозируются дожди, и в связи с этим подготовить поле будет труднее, но я уверен, что мы справимся. Убежден, что до 1 апреля мы подготовим и стадион, и газон по максимуму.

- Четвертьфинальный матч Кубка Украины - это праздник для Черновцов, для черновчан. Ожидаете ли вы ажиотаж на трибунах?

- Безусловно, матч четвертьфинала Кубка Украины - это историческое событие для "Буковины", ведь впервые в истории наш клуб сыграет на этой стадии турнира. Конечно, есть немного переживания, волнуемся, чтобы все прошло хорошо. Да, на данный момент есть определенный ажиотаж. Мы уже продали более 1300 билетов. На обычный матч такого не было, то есть люди заблаговременно покупают билеты, чтобы не пропустить такое событие. Обидно, что играем в будний день, еще и в 13:00, потому что люди на работах в это время, дети - в школах, но, несмотря на это, ажиотаж есть. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить стадион "Буковины" и поболеть за "желто-черных" в этом историческом матче. По моему мнению, будет интересная игра, тем более, на кону стоит выход в полуфинал Кубка Украины. Такое бывает не так часто в истории клубов, даже более именитых, ведь не каждая команда (даже из УПЛ) может похвастаться выходом в 1/4 финала или полуфинал кубкового турнира. Это будет по-настоящему исторический для "Буковины" матч, поэтому приходите на стадионе и поддержите родную команду!, - приводит слова Наболотного клубная пресс-служба.