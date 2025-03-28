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Президент клуба УПЛ предложил новый формат Кубка Украины
Групповой этап и участие клубов из разных лиг
Фото: УАФ
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, что предложил УАФ изменить формат Кубка Украины, добавив групповой этап перед стадией плей-офф.
"Мы в июле сыграем 10 товарищеских матчей, которые не имеют никакого смысла. Я предложил такую идею, что есть групповой этап, как в Лиге чемпионов, который будет проводиться во вторую половину лета. Будет по четыре команды в группе, будут интересные поединки. Отбор в группу будут играть любители и Вторая лига.
В квартете будет два клуба УПЛ, одна команда из Первой лиги и одна - из Второй. Клубы, которые играют в еврокубках, будут начинать играть сразу с плей-офф.
Я хочу, чтобы мы сейчас сделали Кубок Украины с групповым этапом. Кубок лиги перенесем на завершение войны", - заявил Надеин.
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