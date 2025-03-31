Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина - Виктория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Буковина - Виктория: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
ФК Буковина. Андрій Бусько
В Черновцах в одном из самых интригующих матчей четвертьфинала Кубка Украины встретятся представители Первой лиги. "Буковина" будет принимать "Викторию“. Таким образом, в полуфинале обязательно будет один представитель ПФЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч между "Буковиной" и "Викторией" состоится во вторник и начнется в 13:00. Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины будет доступна на общенациональном телеканале DiviSport и YouTube-канале DiviSport.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Яремчук против Панатинаикоса: 2 удара – 2 гола. Оценки за матч
- Президент клуба УПЛ предложил новый формат Кубка Украины
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет