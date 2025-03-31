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Буковина - Виктория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Буковина - Виктория: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Буковина - Виктория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

ФК Буковина. Андрій Бусько

Новина українською

В Черновцах в одном из самых интригующих матчей четвертьфинала Кубка Украины встретятся представители Первой лиги. "Буковина" будет принимать "Викторию“. Таким образом, в полуфинале обязательно будет один представитель ПФЛ.

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Матч между "Буковиной" и "Викторией" состоится во вторник и начнется в 13:00. Прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины будет доступна на общенациональном телеканале DiviSport и YouTube-канале DiviSport.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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