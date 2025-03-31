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Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Кто рассудит матчи с участием "Шахтера" и "Динамо"?

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/2025.

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01.04.2025

"Буковина" (Черновцы) - "Виктория" (Сумы). 13:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков),

02.04.2025

"Александрия" (Александрия) - "Шахтер" (Донецк). 14:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев). 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Верес" (Ровно) - "Полесье" (Житомир). 18:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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