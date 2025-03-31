На кубковый матч в Черновцах продано уже 2000 билетов

Программа четвертьфинальных матчей Кубка Украины откроется матчем вторника в Черновцах между "Буковиной" и "Викторией".

По данным Sport.ua согласно условиям безопасности на матче смогут побывать не более 2600 болельщиков. В настоящее время две тысячи билетов уже продано.

Стоимость билетов - в диапазоне от 200 до 400 гривен. Есть льготы для студентов, пенсионеров, школьников. Смогут посетить поединок бесплатно военнослужащие, а также 25 ветеранов местного футбола, для которых есть приглашение на центральную трибуну.

Футболисты "Виктории" уже прибыли в Черновцы и сегодня проведут предматчевую тренировку на стадионе "Буковина".