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На кубковый матч в Черновцах продано уже 2000 билетов
Стоимость билетов - в диапазоне от 200 до 400 гривен
uaf.ua
Программа четвертьфинальных матчей
По данным Sport.ua согласно условиям безопасности на матче смогут побывать не более 2600 болельщиков. В настоящее время две тысячи билетов уже продано.
Стоимость билетов - в диапазоне от 200 до 400 гривен. Есть льготы для студентов, пенсионеров, школьников. Смогут посетить поединок бесплатно военнослужащие, а также 25 ветеранов местного футбола, для которых есть приглашение на центральную трибуну.
Футболисты "Виктории" уже прибыли в Черновцы и сегодня проведут предматчевую тренировку на стадионе "Буковина".
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