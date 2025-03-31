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Рух после кубкового матча с Динамо может уволить главного тренера, - источник

Кубок Украины
Обновлено

Ходят такие слухи (с)

Рух после кубкового матча с Динамо может уволить главного тренера, - источник

Фото: Рух

Новина українською

"Рух" в случае поражения от "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины может уволить главного тренера Виталия Пономаренко. Об этом заявил журналист Владимир Крамар.

"Во Львове ходят слухи, что в случае поражения от "Динамо" в Кубке Пономарева могут убрать. Наверное они поняли, что с Пономаревым команда уже ничего не достигнет.

Не знаю, кто правда вместо него может прийти, я только вижу Ивана Федыка (главный тренер "Руха-2", прим.), - сказал Крамар.

Напомним, что "Рух" сыграет кубковый матч с "Динамо" в среду, 2 апреля.

Также отметим, что "желто-черные" идут на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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VictorVG (Белая Церковь)
31.03.2025 в 17:54
толку з цих амбіцій
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Комментарии 2
VictorVG (Белая Церковь)
31.03.2025 в 17:54
толку з цих амбіцій
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0
0
JudgeDredd (Київ)
31.03.2025 в 17:45
А який в тому сенс, якщо команда дограє останній сезон?
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