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Рух после кубкового матча с Динамо может уволить главного тренера, - источник
Ходят такие слухи (с)
Фото: Рух
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"Во Львове ходят слухи, что в случае поражения от "Динамо" в Кубке Пономарева могут убрать. Наверное они поняли, что с Пономаревым команда уже ничего не достигнет.
Не знаю, кто правда вместо него может прийти, я только вижу Ивана Федыка (главный тренер "Руха-2", прим.), - сказал Крамар.
Напомним, что "Рух" сыграет кубковый матч с "Динамо" в среду, 2 апреля.
Также отметим, что "желто-черные" идут на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
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