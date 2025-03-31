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Два лидера Александрии под вопросом на кубковый матч с Шахтером
Хавбек и центрбек
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стало известно, почему пропустили матч 22-го тура с "Левым Берегом" (1:0) два лидера "
Как сообщает ТаТоТаке, у Шабанова небольшое повреждение, а Андриевский перед матчем ощущал небольшой дискомфорт.
В клубе делают все возможное, чтобы игроки успели восстановиться к мату с "Шахтером", но все будет решаться уже непосредственно перед поединком.
Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" - "Шахтер" состоится в среду, 2 апреля.
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