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Два лидера Александрии под вопросом на кубковый матч с Шахтером

Кубок Украины
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Хавбек и центрбек

Два лидера Александрии под вопросом на кубковый матч с Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Стало известно, почему пропустили матч 22-го тура с "Левым Берегом" (1:0) два лидера "Александрии", защитник Артем Шабанов и хавбек Александр Андриевский.

Как сообщает ТаТоТаке, у Шабанова небольшое повреждение, а Андриевский перед матчем ощущал небольшой дискомфорт.

В клубе делают все возможное, чтобы игроки успели восстановиться к мату с "Шахтером", но все будет решаться уже непосредственно перед поединком.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" - "Шахтер" состоится в среду, 2 апреля.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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