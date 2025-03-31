Два лидера Александрии под вопросом на кубковый матч с Шахтером

Стало известно, почему пропустили матч 22-го тура с "Левым Берегом" (1:0) два лидера " Александрии ", защитник Артем Шабанов и хавбек Александр Андриевский.

Как сообщает ТаТоТаке, у Шабанова небольшое повреждение, а Андриевский перед матчем ощущал небольшой дискомфорт.

В клубе делают все возможное, чтобы игроки успели восстановиться к мату с "Шахтером", но все будет решаться уже непосредственно перед поединком.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" - "Шахтер" состоится в среду, 2 апреля.