Эксперт: Сейчас завоевание Кубка Украины приносит даже больше бонусов, чем второе место в УПЛ

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что команды в четвертьфиналах Кубка Украины будут выходить на матчи основным составом.

– В середине этой недели лидерам предстоят четвертьфинальные матчи Кубка Украины, а затем – важные экзамены в чемпионате. Будет ли ротация в составах?

– Да, но незначительная, потому что все заточены на еврокубки и хотят пройти этот отрезок без потерь. Более того, в нынешних реалиях завоевание Кубка Украины приносит больше бонусов, чем даже второе место в чемпионате. Поэтому все будут стараться действовать через "не могу" как на кубковой дистанции, так и в 23-м туре чемпионата, - сказал Федорчук.

Напомним, что четвертьфиналы Кубка Украины сезона 2024/25 состоятся 1-2 апреля.