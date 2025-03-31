Ожидает допустимый аншлаг. Александрия досрочно распродала билеты на кубковый матч с Шахтером

2 апреля в 14:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины , в котором "Александрия" примет донецкий "Шахтер".

Игра пройдет на стадионе "Ника" в Александрии. И как сообщает пресс-служба "Александрии", все билеты на матч были проданы заблаговременно.

Отмечается, что из-за военного положения количество мест было ограниченным.

Напомним, что "Александрия" и "Шахтер" в чемпионате занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне в чемпионате. В матче 4-го тура "Александрия" одержала победу со счетом 4:3, а в 19-м туре "Шахтер" победил 3:0.