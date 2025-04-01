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Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины

Кубок Украины

Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины

УПЛ

Новина українською

Второе противостояние львовской и киевской команд за несколько дней. Только на этот раз подопечные Виталия Пономарева и Александра Шовковского сойдутся в очном поединке за путевку в полуфинал национального Кубка.

"Руху" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "Динамо". Первая встреча этих коллективов в этой кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей, а в минувшую субботу во Львове сильнее оказались динамовцы - "бело-синие" победили со счетом 2:0.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок четвертьфинала Кубка Украины сезона 2024/2025 Рух "Рух" - "Динамо" Динамо состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рух - Динамо
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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