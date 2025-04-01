Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины

Второе противостояние львовской и киевской команд за несколько дней. Только на этот раз подопечные Виталия Пономарева и Александра Шовковского сойдутся в очном поединке за путевку в полуфинал национального Кубка.

"Руху" еще ни разу в своей истории не удавалось обыграть "Динамо". Первая встреча этих коллективов в этой кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей, а в минувшую субботу во Львове сильнее оказались динамовцы - "бело-синие" победили со счетом 2:0.

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Поединок четвертьфинала Кубка Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Динамо" состоится в среду, 2-го апреля 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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