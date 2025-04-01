Буковина - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

1 апреля состоится один матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся представители Первой лиги - "Буковина" примет "Викторию". Игра пройдет в Черновцах на стадионе "Буковина".

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Начало игры - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале DIVISPORT и "Буковины".

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/4 финала

01.04.2025

Черновцы, "Буковина"

"Буковина" 13:00 Виктория

Видеотрансляция – YouTube-канал DIVISPORT, YouTube-канал "Буковины"