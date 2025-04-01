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Буковина - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Буковина - Виктория: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото: ФСК Буковина
1 апреля состоится один матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся представители Первой лиги - "Буковина" примет "Викторию". Игра пройдет в Черновцах на стадионе "Буковина".
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Начало игры - в 13:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале DIVISPORT и "Буковины".
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Кубок Украины-2024/25. 1/4 финала
01.04.2025
Черновцы, "Буковина"
"Буковина" 13:00 Виктория
Видеотрансляция – YouTube-канал DIVISPORT, YouTube-канал "Буковины"
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