Защитник Буковины перед матчем с Викторией: Будет жаркая игра, много борьбы и эмоций

Защитник "Буковины" Андрей Бусько поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Кубка Украины против сумской "Виктории".

- Андрей, для болельщиков "Буковины" матч против "Виктории" станет историческим, ведь впервые в истории наш клуб будет играть в четвертьфинале Кубка Украины. А вот интересно узнать, как игроки воспринимают этот поединок?

- Мы воспринимаем этот поединок так, как и любой другой. Для нас каждая игра самая важная. Готовимся к матчу с "Викторией" в обычном режиме как и к любому поединку. Надеюсь, во вторник мы порадуем наших болельщиков своей игрой и результатом.

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- Расскажи подробнее о подготовке к игре с "Викторией". Отличается ли она от подготовки к другим матчам в целом?

- Мы к каждой игре готовимся как к самой важной. Каждый следующий матч для нас - как последний. Поэтому ничего необычного в подготовке к кубковому поединку нет.

- Выход в четвертьфинал Кубка Украины - не первый в твоей карьере, но сыграть на этой стадии турнира тебе пока не удалось. Расскажи подробнее, что помешало в прошлый раз.

- Как всем прекрасно известно, помешали тогда сыграть проклятые оккупанты-москали, которые начали широкомасштабное вторжение в Украину. Из-за них тогда футбол стал на паузу, матчи Кубка так и не были сыграны. В том сезоне мы вышли в четвертьфинал как раз под руководством тренера, команде которого мы будем противостоять во вторник. Это он нас вывел в эту стадию кубкового турнира.

- В какой команде ты тогда играл и против кого должны были сыграть в четвертьфинале?

- Тогда я выступал в команде ПФК "Львов", а должны были сыграть в 1/4 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

- Расскажи из своего опыта об Анатолии Бессмертном, под руководством которого ты работал во "Львове". Какого футбола ожидать от его нынешней команды - "Виктории"?

- Прежде всего Анатолий Бессмертный создает команду, коллектив. Есть команда, а там уже и структура игры выстраивается. "Виктория" преимущественно действует за счет контратак. Я следил за матчами этой команды в чемпионате. Они старались играть именно так, думаю, что и с нами так сыграют. Мы уже анализируем игру нашего грядущего соперника на теории. Будем изучать тот футбол, который они именно сейчас демонстрируют.

- Как именно Бессмертный, по твоему мнению, будет настраивать своих подопечных на кубковый поединок против "Буковины"?

- Думаю, что настраивать футболистов на этот матч как-то по-особенному не нужно. Вы сами прекрасно знаете, какие исполнители там играют. В составе "Виктории" выступают много экс-игроков "Буковины", и они прекрасно понимают, какой это будет для них матч. Я думаю, что будет такая "жаркая" игра, будет много борьбы, эмоций.

- А как игроки "Буковины" настраиваются на эту игру?

- Как я уже говорил, для нас каждый матч - как последний. Поэтому настраиваться будем на эту игру как на последнюю, самую важную. Надеюсь, что мы пройдем в полуфинал. Это будет огромный заряд мотивации для нас и придаст нам сил и вдохновения на все последующие матчи весенней части сезона.

- Несмотря на то, что игра состоится в будний день, на трибунах ожидается значительное количество зрителей. Насколько для вас важна поддержка болельщиков в матче с "Викторией"?

- Без болельщиков футбол невозможен, нет даже смысла играть. Мы играем только для болельщиков, они для нас - самые важные. Мы надеемся на их горячую поддержку в этом историческом для нас всех поединке. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков "Буковины" прийти во вторник на стадион и поддержать нас в матче с "Викторией". Поверьте, мы сделаем на поле все возможное, чтобы порадовать вас, - резюмировал Бусько.