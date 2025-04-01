Бессмертный прокомментировал готовность Виктории к кубковой игре с Буковиной

Главный тренер сумской "Виктории" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против "Буковины" в 1/4 финала Кубка Украины.

- Анатолий Петрович, вот и конец зимнему отпуску в полном смысле этого слова. Вас ждет игра 1/4 финала Кубка Украины против "Буковины". С каким настроением направляетесь в Черновцы, все ли живы-здоровы в вашей команде?

- Настроение боевое. К возобновлению сезона и физически, и морально все готовы. Конечно есть определенные проблемы, куда без них, но ... В общем, я доволен той подготовкой, которую нам удалось провести во время зимне-весенней паузы.

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- Определенные проблемы, это вы о чем?

- Это я о том, что наш ведущий центральный полузащитник Денис Долинский все еще залечивает травму крестообразных связок. Фактически семь месяцев он был вне игры, операцию пережил, реабилитацию и вот только-только начал работать в общей группе. Приходит в себя медленно, скажем так, но против "Буковины", конечно же, Денис не будет играть, однозначно. Что касается остальных, то все живы-здоровы.

- Что скажете о "Буковине" вообще? "Виктория" никогда не играла с этой командой, а вот вы, тренируя другие команды, пересекались неоднократно: из пяти матчей выиграли три. Конечно, команда черновицкая изменилась, поэтому изучили ли вы обновленную, трансформированную ее версию?

- "Буковина" - очень добротная, крепкая такая команда. Укомплектованы они неплохо, без явных слабых мест. У них вообще сам проект клуба амбициозный, ставят целью выход в УПЛ, вы об этом тоже, наверное, читали и слышали. Соперник очень непростой, но мы его проанализировали, готовились к игре как следует.

- На бумаге фаворит игры именно "Буковина", но это Кубок и здесь часто андердоги переворачивают все предматчевые расклады вверх дном своей игрой. "Виктория" неожиданно прошла представителя УПЛ - ЛНЗ (2:2 в основное и дополнительное время, 3:1 по пенальти). Готовы к созданию еще одной сенсации?

- Скажу так - результат в этой игре на нас не давит. Мы знаем свою силу, трезво ее оцениваем и спокойно готовимся к матчу.

- Хватит ли вашей команде сил в случае попадания в 1/2 финала и на матчи Первой лиги, и на Кубок?

- Я сейчас так далеко не загадываю, поэтому и не могу ответить на этот вопрос однозначно. Вот выйдем в полуфинал, тогда и поговорим предметнее, - заявил Бессмертный.

