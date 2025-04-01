Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал

В Черновцах в матче четвертьфинала Кубка Украины сезона 2024/25 встречались представители Первой лиги. "Буковина" впервые в своей истории играет на такой стадии, а "Виктория“ в прошлом году в четвертьфинале разгромно уступила "Шахтеру“.

Для команд эта встреча стала дебютной официальной в 2025 году. Футбольные пути соперников до этого не пересекались. Обращаем внимание на появление в стартовом составе сумчан опытного полузащитника Ярослава Богунова. В составе "Буковины" вышло двое зимних новичков - Кожушко и Плакса.

Игра началась очень хорошо для хозяев. Уже на четвертой минуте после подачи с углового Тищенко ударом головой направил мяч в сетку - 1:0. Гости начали мяч очень осторожно и даже уступая в счете не спешили рисковать. Темп противостояния был достаточно медленный. Коллектив из Черновцов уверенно играл по счету. Ближе к середине тайма начали больше контролировать мяч футболисты "Виктории", но до моментов дело не доходило. Хотелось видеть более интересный футбол, но к сожалению, команды нас не радовали интересными эпизодами. Больше голов до перерыва не было. Много борьбы, но без конструктива.

Сразу после перерыва больше владели мячом хозяева поля. Удивляла пассивность команды Анатолия Бессмертного. Шикарную передачу отдавал Тищенко, но голкипер "Виктории" вовремя вышел из ворот и опередил Бойчука. На 57-й минуте наконец-то дождались опасного момента у гостей, но Шарай не реализовал выход один на один. Игрок сумской команды пробил мимо ворот.

Через две минуты подопечные Бессмертного все же добились своего. После навеса со штрафного и рикошета от Шинкаренко мяч залетел в ворота - 1:1. Фортуна улыбнулась гостям. Этот гол добавил "Виктории" уверенности в собственных силах. Казалось, что основное время встречи завершится вничью, но хозяева забили после стандарта. После подачи с углового мяч от бедра Безуглого залетел в ворота - 2:1.

В итоге, "Буковина" впервые в истории выходит в полуфинал.

Кубок Украины. Четвертьфинал

"Буковина" - "Виктория" 2:1

Голы: Тищенко (4), Безуглый (84) - Шинкаренко (59, автогол)

"Буковина": Каневцев, Безуглый, Кожушко (Андрейчук, 77), Бойчук (Гончарук, 77), Шинкаренко, Кольцов, Бусько (Лопиренок,77), Тищенко, Морговский, Глущук (Бодня, 46), Плакса

"Виктория": Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовский, Бойко, Шарай (Паламар, 81), Ульянов, Богунов, Кныш (Чернов, 67), Евпак (Ныч, 46)