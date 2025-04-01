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Обнародованы составы на матч Буковина - Виктория в Кубке Украины
Поединок начнется в 13:00
instagram.com/fc.bukovyna
1 апреля состоится один матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся представители Первой лиги - "Буковина" примет "Викторию". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Буковина": Каневцев, Безуглый, Кожушко, Бойчук, Шинкаренко, Кольцов (к), Бусько, Тищенко, Морговский, Глущук, Плакса.
Запасные: Пономаренко, Солдат, Рудавский, Хамелюк, Гончарук, Андрейчук, Килевый, Бодня, Лопыренок, Прокопчук, Васильев.
"Виктория": Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовский, Бойко, Шарай, Ульянов (к), Богунов, Кныш, Евпак.
Запасные: Климов, Дудник, Д. Рябой, Чернов, А. Рябый, Паламар, Шпиренок, Лебеденко, Сейтхалилов, Ныч.
Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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