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Пономарев: Кубковый поединок с Динамо будет для нас тяжелее, чем в УПЛ
Львовяне готовы исправить ошибки во втором матче с киевлянами
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному поединку с "Динамо".
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"В чемпионате всегда можно исправить ситуацию, тогда как в кубковом матче все решается в одной игре - команда либо проходит дальше, либо вылетает. С точки зрения психологии этот поединок будет для нас тяжелее, чем в УПЛ.
Мы проанализировали игру с "Динамо" и понимаем, что не все нам удавалось в том матче. В "Динамо" есть много игроков с высоким уровнем индивидуального мастерства и это сыграло свою роль в предыдущем результате. Нам было сложно, но, думаю, мы качественно подготовимся к кубковому поединку и покажем лучшую игру.
Конечно, "Рух" будет играть только на победу. Некорректно сравнивать двухматчевое противостояние с "Динамо" с двухматчевым противостоянием с "Карпатами", когда в чемпионате мы уступили, а в Кубке Украины взяли реванш. Все же это две разные команды. Но мы не будем отходить от своих игровых принципов и будем пытаться играть в тот футбол, который пропагандирует "Рух", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.
Напомним, накануне "Рух" проиграл "Динамо" в 22-м туре УПЛ (0:2). Кубковый поединок между командами состоится 2 апреля и начнется в 18:00.
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