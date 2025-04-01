Пономарев: Кубковый поединок с Динамо будет для нас тяжелее, чем в УПЛ

Главный тренер "Руха" рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному поединку с "Динамо".

"В чемпионате всегда можно исправить ситуацию, тогда как в кубковом матче все решается в одной игре - команда либо проходит дальше, либо вылетает. С точки зрения психологии этот поединок будет для нас тяжелее, чем в УПЛ.

Мы проанализировали игру с "Динамо" и понимаем, что не все нам удавалось в том матче. В "Динамо" есть много игроков с высоким уровнем индивидуального мастерства и это сыграло свою роль в предыдущем результате. Нам было сложно, но, думаю, мы качественно подготовимся к кубковому поединку и покажем лучшую игру.

Конечно, "Рух" будет играть только на победу. Некорректно сравнивать двухматчевое противостояние с "Динамо" с двухматчевым противостоянием с "Карпатами", когда в чемпионате мы уступили, а в Кубке Украины взяли реванш. Все же это две разные команды. Но мы не будем отходить от своих игровых принципов и будем пытаться играть в тот футбол, который пропагандирует "Рух", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.