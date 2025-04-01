  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Пономарев: Кубковый поединок с Динамо будет для нас тяжелее, чем в УПЛ
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Кубковый поединок с Динамо будет для нас тяжелее, чем в УПЛ

Кубок Украины

Львовяне готовы исправить ошибки во втором матче с киевлянами

Пономарев: Кубковый поединок с Динамо будет для нас тяжелее, чем в УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному поединку с "Динамо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"В чемпионате всегда можно исправить ситуацию, тогда как в кубковом матче все решается в одной игре - команда либо проходит дальше, либо вылетает. С точки зрения психологии этот поединок будет для нас тяжелее, чем в УПЛ.

Мы проанализировали игру с "Динамо" и понимаем, что не все нам удавалось в том матче. В "Динамо" есть много игроков с высоким уровнем индивидуального мастерства и это сыграло свою роль в предыдущем результате. Нам было сложно, но, думаю, мы качественно подготовимся к кубковому поединку и покажем лучшую игру.

Конечно, "Рух" будет играть только на победу. Некорректно сравнивать двухматчевое противостояние с "Динамо" с двухматчевым противостоянием с "Карпатами", когда в чемпионате мы уступили, а в Кубке Украины взяли реванш. Все же это две разные команды. Но мы не будем отходить от своих игровых принципов и будем пытаться играть в тот футбол, который пропагандирует "Рух", - приводит слова Пономарева клубная пресс-служба.

Напомним, накануне "Рух" проиграл "Динамо" в 22-м туре УПЛ (0:2). Кубковый поединок между командами состоится 2 апреля и начнется в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Буковина - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
yellow-arrow
Обнародованы составы на матч Буковина - Виктория в Кубке Украины
yellow-arrow
Разборки старых знакомых. Текстовый онлайн четвертьфинала Кубка Украины Буковина - Виктория
Динамо (Киев) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости