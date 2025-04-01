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Верес - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Украины

Кубок Украины

Верес - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.25 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Верес - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Украины

Фото Фото пресслужби НК "Верес"

Новина українською

Обе команды хорошо начали вторую половину сезона. "Верес" неожиданно обыграл "Кривбасс", "Полесье" и Колос", сыграл вничью с "Ингульцем" и проиграл "Левому Берегу".

"Полесье" после зимней паузы победило "Ингулец", "Черноморец" и "ЛНЗ", сыграло вничью с "Оболонью" и провалило матч чемпионата против "Вереса".

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Поединок четвертьфинала кубка Украины сезона 2024/2025 "Верес" - "Полесье" состоится в среду, 4 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на клубном Ютуб-канале ровенского клуба, просмотр доступен только для спонсоров.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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