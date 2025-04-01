Игрок Руха - перед матчем с Динамо: За мотивацию можно не переживать

Полузащитник львовского "Руха" Артур Ременяк дал комментарий перед игрой в рамках 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо".

"Так уж сложилось, что "Рух" и "Динамо" с интервалом в несколько дней будут встречаться в УПЛ и розыгрыше Кубка. Несмотря на поражение в чемпионате я не могу сказать, что львовяне играли плохо. Сказалось высокое индивидуальное мастерство лидеров киевлян Ярмоленко, Буяльского в отдельных игровых эпизодах и мы иногда вели борьбу не до конца и были наказаны.

Но главное, что львовяне по физическим кондициям не уступали гостям и второй тайм могут записать себе в актив. Вот почему сложно сказать, будут ли завтра в кубковом поединке какие-то изменения в составе "Руха". Разве что тренерский штаб решит взять на вооружение какую-то другую тактическую схему. А за мотивацию можно не переживать, и не только потому, что именно в матчах с динамовцами есть возможность убедиться чего на самом деле стоит. Завтра на кону - путевка в полуфинал, раньше так далеко в этом престижном турнире "Рух" не пробивался. Очень хочется доказать, что у кубковых соревнований - свои законы", - сказал Ременяк.