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Бразилец Руха из-за травмы выбыл до конца сезона
Клайвер получил травму и лег на операцию
Фото: ФК Рух
Бразильский полузащитник "
Все остальные футболисты "Руха" готовятся к четвертьфинальному кубковому поединку с киевским "Динамо", который пройдет на "Арене-Львов" 2 апреля.
Недавно вернулся в строй Денис Слюсар, который на этой неделе уже тренировался в общей группе.
Что касается собственно кубкового противостояния, то ажиотажа нет. С приобретением билетов на ресурсах ФК "Рух" проблем нет. Если несколько дней назад на поединке "Рух" – "Динамо" в чемпионате УПЛ присутствовали 3950 болельщиков, то завтра, в лучшем случае, их будет вполовину меньше.
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