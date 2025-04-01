Бразилец Руха из-за травмы выбыл до конца сезона

Бразильский полузащитник " Руха " Клайвер травмировал стопу и был вынужден лечь под нож хирургов. Как сообщает Sport.ua, в текущем сезоне футболист уже не сыграет.

Все остальные футболисты "Руха" готовятся к четвертьфинальному кубковому поединку с киевским "Динамо", который пройдет на "Арене-Львов" 2 апреля.

Недавно вернулся в строй Денис Слюсар, который на этой неделе уже тренировался в общей группе.

Что касается собственно кубкового противостояния, то ажиотажа нет. С приобретением билетов на ресурсах ФК "Рух" проблем нет. Если несколько дней назад на поединке "Рух" – "Динамо" в чемпионате УПЛ присутствовали 3950 болельщиков, то завтра, в лучшем случае, их будет вполовину меньше.