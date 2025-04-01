  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Бразилец Руха из-за травмы выбыл до конца сезона
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразилец Руха из-за травмы выбыл до конца сезона

Кубок Украины

Клайвер получил травму и лег на операцию

Бразилец Руха из-за травмы выбыл до конца сезона

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бразильский полузащитник "Руха" Клайвер травмировал стопу и был вынужден лечь под нож хирургов. Как сообщает Sport.ua, в текущем сезоне футболист уже не сыграет.

Все остальные футболисты "Руха" готовятся к четвертьфинальному кубковому поединку с киевским "Динамо", который пройдет на "Арене-Львов" 2 апреля.

Недавно вернулся в строй Денис Слюсар, который на этой неделе уже тренировался в общей группе.

Что касается собственно кубкового противостояния, то ажиотажа нет. С приобретением билетов на ресурсах ФК "Рух" проблем нет. Если несколько дней назад на поединке "Рух" – "Динамо" в чемпионате УПЛ присутствовали 3950 болельщиков, то завтра, в лучшем случае, их будет вполовину меньше.

По теме
yellow-arrow
Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча четвертьфинала Кубка Украины на 02.04.2025
yellow-arrow
Рух - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Украины
yellow-arrow
Игрок Руха - перед матчем с Динамо: За мотивацию можно не переживать
Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости