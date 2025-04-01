"Как бы это ни странно не звучало...", - тренер Виктории подвел итог кубкового матча с Буковиной

Главный тренер сумской "Виктории" Анатолий Бессмертный прокомментировал итог кубковой встречи с "Буковиной", в которой его подопечные проиграли со счетом 1:2.

- Анатолий Петрович, каким будет ваш комментарий по поводу сегодняшнего матча "Буковина" - "Виктория"?

– Сегодня был по-настоящему кубковый матч. Возможно, ожидался некий "весенний" футбол, ведь это была первая игра для команд в новом году. Но этого не было. Обе команды продемонстрировали качественный рисунок игры.

– Изменился ли план на игру после быстрого пропущенного гола?

– Да, изменился. Как бы это ни странно ни звучало, но пропущенный гол на первых минутах встречи нас даже успокоил. Мы начали действовать увереннее, ведь нечего было терять, нужно было спасать игру. Команда задвигалась и старалась взять игру под контроль. На мой взгляд, сегодня обе команды заслуживали победы. "Буковине" повезло большее, с чем я искренне поздравляю вас.

– "Виктория" пропустила два гола после стандартов. Можете ли вы сказать, что игроки вашей команды чуть-чуть не доработали именно во время розыгрыша стандартных положений?

- В начале игры где-то потеряли концентрацию, да и в конце встречи сказалось это. Не доиграли в каком-то эпизоде, где-то кто потерял игрока, которого должен был опекать. Так и получили два мяча в свои ворота после розыгрышей стандартов.

– В составе "Виктории" выступает несколько экс-игроков "Буковины", двое из них сегодня появились на поле с первых минут – Артур Новотрясов и Даниил Кныш. Замечали ли вы за бывшими футболистами "Буковины" какую-нибудь повышенную мотивацию на этот поединок?

- Нет, они уважают "Буковину", какой-то дополнительной мотивации с их стороны не было, настраивались как к любому сопернику. Те ребята, которые недавно выступали в составе черновицкого клуба, нам очень подходят. Мы довольны, что они играют за "Викторию".

– Как оцените болельщиков "Буковины", их поддержку на стадионе?

– Мы такого давно не ощущали. Приятно играть, когда на трибунах много болельщиков, так горячо поддерживающих свою команду. В Черновцах – замечательные болельщики, атмосфера на стадионе была отличной.