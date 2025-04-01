Уровень Шахтера и Динамо или Вереса и Полесья. Тренер Буковины ответил, с кем хочет сыграть в полуфинале Кубка

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов подвел итог исторического Кубка Украины, в котором его команда в родных стенах одолела сумскую "Викторию" со счетом 2:1 и оформила путевку в полуфинал турнира.

- Григорий Владимирович, прежде всего хотим поздравить вас, нашу команду и весь буковинский край с по-настоящему эпохальным событием – "Буковина" не только впервые в своей истории сыграла в четвертьфинале Кубка Украины, но и вышла в полуфинал кубкового турнира! Понимаем, что эмоции сразу после игры переполняют, но все же хотелось бы услышать комментарий по итогам этого матча.

- Я хочу от всей души поблагодарить всех за поддержку, за атмосферу, которая сегодня была на стадионе и за веру в нашу команду. Также хочу выразить благодарность руководству УАФ за то, что разрешили сыграть этот матч в Черновцах. В такое непростое время нам удалось создать для людей настоящий праздник. Последние 2-3 дня в городе витала атмосфера предвкушения грядущей игры, и это даже, честно говоря, немного давило на ребят. Видели это из-за определенных деталей: по общению или эмоциям на тех же разминках.

Я это понимаю, ведь нас ожидала историческая игра в четвертьфинале и на кону был выход в полуфинал турнира. Эта нервозность немного перешла на игру – мы потеряли где-то в билдапе, в контроле мяча и т.д. К счастью, сегодня на стандартах мы хорошо сыграли. Мы над этим много работали и на собрании, потому сейчас это приносит свои результаты. Команда соперника заставила нас поработать на максимуме. Были и травмы, и судороги. Но все же важно, что мы сегодня были едины как семья.

- С каким соперником вам больше всего хотелось бы сыграть в полуфинале – с "Динамо" или "Шахтером" или с командами по типу "Верес" или " Полесье ", в матчах с которыми немного больше шансов выйти в финал?

- Сейчас и в составе "Полесья" немало звезд: и Гуцуляк, и Назаренко, и Михайличенко – это все игроки сборной Украины, и дорогостоящих легионеров в житомирском клубе хватает. Мы с большим уважением отнесемся к любому сопернику. Мы рады оказаться в такой компании команд. Надеюсь, что жребий нам подкинет такого соперника, с которым мы сыграем лучше.

– Что можете сказать об игре зимних новичков "Буковины"?

– Мы всегда стараемся изучать человеческие качества каждого футболиста, ведь нужен нормальный микроклимат в раздевалке. Это залог успеха команды. Родион Плакса сегодня проделал большой объем скоростной работы, много прессинговал, разгонял атаки. В начале матча немного передерживал мяч, но потом начал принимать правильные решения, рациональные. Что касается игры Кожушко, то вы наверняка помните, как в начале матча за счет индивидуальных действий он "завел" трибуны. Кожушко – скоростной игрок высокого уровня, однако ему необходимо немного времени на адаптацию, ведь футбол в "Кривбассе" и "Буковине" существенно отличается. Это принципы построения игры, организация, базовые взаимодействия. Олега мы подписали в момент, когда сломались Горный и Голубь. Я очень рад, что зимой удалось подписать таких квалифицированных игроков.

Задача "Буковины" на вторую часть сезона – относиться с максимальной ответственностью к каждому матчу и добросовестно готовиться к каждой следующей игре. Стараемся отдаваться во всех поединках на максимум своих возможностей. Самая главная игра – это следующая.