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Пономарев на грани увольнения. Есть новый претендент на должность главного тренера Руха

Кубок Украины

Поздеев также в списке

Пономарев на грани увольнения. Есть новый претендент на должность главного тренера Руха

Фото: Рух

Новина українською

Матч с киевским "Динамо" может стать последним для главного тренера львовской команды Виталия Пономарева

Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", тренер может быть уволен в случае поражения в матче.

Также, по информации источника, в случае, если он будет уволен, то его может заменить Александр Поздеев, который недавно был уволен из "Колоса".

Напомним, что ранее была информация, что "Рух" может принять главный тренер второй команды "Руха" Иван Федык.

Матч 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо" состоится 2 апреля в 18:00 по Киеву.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Александр Поздеев Виталий Пономарев
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
01.04.2025 в 23:47
Якщо роздали найкращих гравців, то нащо той тренер...
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Комментарии 3
Don_Benito (Буча)
01.04.2025 в 23:47
Якщо роздали найкращих гравців, то нащо той тренер...
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vlotko (Броди)
02.04.2025 в 00:37
Так не тренер роздавав, його поставили перед фактом.
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vlotko (Броди)
01.04.2025 в 23:37
Об'єднували, продавали, роз'єднували, купували, команду розбалансували, а тренер винуватий. Знайшли "цапа відбувайла".
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