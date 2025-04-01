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Пономарев на грани увольнения. Есть новый претендент на должность главного тренера Руха
Поздеев также в списке
Фото: Рух
Матч с киевским "Динамо" может стать последним для главного тренера л
Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", тренер может быть уволен в случае поражения в матче.
Также, по информации источника, в случае, если он будет уволен, то его может заменить Александр Поздеев, который недавно был уволен из "Колоса".
Напомним, что ранее была информация, что "Рух" может принять главный тренер второй команды "Руха" Иван Федык.
Матч 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо" состоится 2 апреля в 18:00 по Киеву.
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