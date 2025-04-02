Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала Кубка Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

Команда Александра Шовковского наверняка стремится завоевать золотой дубль по итогам сезона. Впереди два месяца дистанции в чемпионате, плюс поединки на вылет в Кубке, а там, может, все и выйдет. Сможет ли "Динамо" пройти "Рух"? Или же нас ждет сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк