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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины

Кубок Украины

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Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины

Фото – А. Попов

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала Кубка Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".

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Команда Александра Шовковского наверняка стремится завоевать золотой дубль по итогам сезона. Впереди два месяца дистанции в чемпионате, плюс поединки на вылет в Кубке, а там, может, все и выйдет. Сможет ли "Динамо" пройти "Рух"? Или же нас ждет сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Кубок Украины Динамо (Киев) Рух (Львов) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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