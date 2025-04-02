Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – А. Попов
UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала Кубка Украины между львовским "Рухом" и киевским "Динамо".
Команда Александра Шовковского наверняка стремится завоевать золотой дубль по итогам сезона. Впереди два месяца дистанции в чемпионате, плюс поединки на вылет в Кубке, а там, может, все и выйдет. Сможет ли "Динамо" пройти "Рух"? Или же нас ждет сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы