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Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Олександрія
UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала Кубка Украины между "Александрией" и "Шахтером".
Нет, это не Украинская Премьер-лига и, соответственно, не битва между претендентами на медали первенства. Это битва в рамках другого турнира, а именно Кубка Украины. И команде Ротаня, и коллективу Пушича очень хочется выиграть трофей, поэтому матч нас ждет очень классный. Кто пройдет дальше? Вложатся ли команды в 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 апреля – в 13:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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