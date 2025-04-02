Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала Кубка Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка ¼ финала Кубка Украины между "Александрией" и "Шахтером".

Нет, это не Украинская Премьер-лига и, соответственно, не битва между претендентами на медали первенства. Это битва в рамках другого турнира, а именно Кубка Украины. И команде Ротаня, и коллективу Пушича очень хочется выиграть трофей, поэтому матч нас ждет очень классный. Кто пройдет дальше? Вложатся ли команды в 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 апреля – в 13:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев