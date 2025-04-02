Буковина стала 10-й командой ПФЛ, пробившейся в ½ финала кубка

Черновицкий коллектив присоединился к списку представителей ПФЛ, выступавших в полуфинале национального кубка. Добавим, что "Славутыч" в кампании 2013/14 и "Днепр-1" в сезоне 2017/18 играли в ½ в статусе команд Второй лиги.

Все клубы ПФЛ, появлявшиеся в полуфинале Кубка Украины

2005/06 Карпаты ;

; 2009/10 Волынь ;

; 2012/13 Севастополь ;

; 2013/14 Славутыч ;

; 2016/17 Николаев;

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2017/18, 2018/19 СК "Днепр-1";

2018/19 Ингулец ;

; 2019/20 Минай ;

; 2020/21 Агробизнес ;

; 2024/25 Буковина.

В следующем раунде черновицкий коллектив будет точно играть против участника УПЛ.