Кубок Украины
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Буковина стала 10-й командой ПФЛ, пробившейся в ½ финала кубка
До 2010-х их было только две
Фото: ФК Буковина
Черновицкий коллектив присоединился к списку представителей ПФЛ, выступавших в полуфинале национального кубка. Добавим, что "Славутыч" в кампании 2013/14 и "Днепр-1" в сезоне 2017/18 играли в ½ в статусе команд Второй лиги.
Все клубы ПФЛ, появлявшиеся в полуфинале Кубка Украины
- 2005/06 Карпаты;
- 2009/10 Волынь;
- 2012/13 Севастополь;
- 2013/14 Славутыч;
- 2016/17 Николаев;
- 2017/18, 2018/19 СК "Днепр-1";
- 2018/19 Ингулец;
- 2019/20 Минай;
- 2020/21 Агробизнес;
- 2024/25 Буковина.
В следующем раунде черновицкий коллектив будет точно играть против участника УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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