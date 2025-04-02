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Буковина стала 10-й командой ПФЛ, пробившейся в ½ финала кубка

Кубок Украины

До 2010-х их было только две

Буковина стала 10-й командой ПФЛ, пробившейся в ½ финала кубка

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Черновицкий коллектив присоединился к списку представителей ПФЛ, выступавших в полуфинале национального кубка. Добавим, что "Славутыч" в кампании 2013/14 и "Днепр-1" в сезоне 2017/18 играли в ½ в статусе команд Второй лиги.

Все клубы ПФЛ, появлявшиеся в полуфинале Кубка Украины

  • 2005/06 Карпаты;
  • 2009/10 Волынь;
  • 2012/13 Севастополь;
  • 2013/14 Славутыч;
  • 2016/17 Николаев;
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  • 2017/18, 2018/19 СК "Днепр-1";
  • 2018/19 Ингулец;
  • 2019/20 Минай;
  • 2020/21 Агробизнес;
  • 2024/25 Буковина.

В следующем раунде черновицкий коллектив будет точно играть против участника УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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