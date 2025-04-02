Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

В среду, 2 апреля в Александрии состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором сойдутся "Александрия" и "Шахтер". Команды сыграют на стадионе КСК "Ника".

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В 1/8 финала "горожане" разгромили ФК "ЮКСА" (4:1). Дончане, в свою очередь, на данной стадии обыграли "Зарю" (1:0).

Поединок начнется в 14:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/4 финала

02.04.2025

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" 14:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ