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Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Александрия – Шахтер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

fco.com.ua

Новина українською

В среду, 2 апреля в Александрии состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором сойдутся "Александрия" и "Шахтер". Команды сыграют на стадионе КСК "Ника".

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В 1/8 финала "горожане" разгромили ФК "ЮКСА" (4:1). Дончане, в свою очередь, на данной стадии обыграли "Зарю" (1:0).

Поединок начнется в 14:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/4 финала
02.04.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 14:00 "Шахтер"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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Трансляция матча Александрия – Шахтер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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