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"Ощущение, как в Лиге чемпионов". Бойчук - о поддержке болельщиков в Черновцах
"Буковина" обыграла "Викторию" и вышла в полуфинал Кубка Украины
Фото: ФК Буковина
Фланговый полузащитник "Буковины" Богдан Бойчук поделился своими эмоциями после победы над "Викторией" в матче 1/4 финала Кубка Украины.
- Богдан, какие у тебя эмоции после победного матча?
- Конечно, я очень рад, что мы выиграли и оформили выход в полуфинал Кубка Украины. Все эмоции остались где-то на поле.
- Очень тяжелая была игра...
- Да, мы ожидали, что будет много борьбы, что игра будет тяжелая. Возможно, не все, что мы запланировали, удалось сегодня реализовать на поле, но главное - это результат. Мы выиграли 2:1 и идем турниром дальше!
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- В предыдущих кубковых матчах твои голы дарили проход "Буковины" в следующие раунды, но сегодня забить не удалось. Расстроен или это для тебя не так важно?
- Не расстроен. Главное то, что мы одержали победу и вышли в полуфинал, а все остальное - мелочи.
- Как тебе атмосфера на трибунах стадиона? Как поддержка черновицких болельщиков?
- Атмосфера невероятная! Такое ощущение было, что играем в Лиге чемпионов! В Черновцах любят футбол и умеют болеть на трибунах. Поддержка была на самом высоком уровне!, - резюмировал Бойчук.
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