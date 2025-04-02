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Рух - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Рух - Динамо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.04.2025 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
"Рух" на своем поле встретится с "Динамо" - это уже второе противостояние этих команд во Львове за несколько дней. На этот раз они будут бороться за путевку в полуфинал Кубка Украины.
29 марта в чемпионате Украины сильнее оказались подопечные Александра Шовковского - динамовцы обыграли львовский коллектив со счетом 2:0.
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Поединок 1/4 финала начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Кубок Украины-2024/25. 1/4 финала
02.04.2025
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Динамо"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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